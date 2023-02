Roger Federer n’est plus la référence suisse sur les réseaux sociaux, c’est elle (photos)

La joueuse de football Alisha Lehmann vient de surpasser la joueuse de tennis en tant qu’athlète ayant le plus d’adeptes dans le pays.

La notoriété aujourd’hui se mesure par les réseaux sociaux. Un espace où la vie privée est, parfois, à la merci des propriétaires de leurs comptes respectifs, où il est possible de mettre en relation des personnes du monde entier, et où Roger Federer était le «roi» en Suisse, jusqu’à présent…

Le joueur de tennis n’est pas seulement une célébrité dans son pays, mais dans le monde entier. Et c’est que malgré le fait que son empreinte soit plus grande que le nombre de ses followers sur Instagram, il accumule 11,2 millions de fans. Un chiffre qui vient d’être dépassé par un autre athlète, le footballeur d’Aston Villa, Alisha Lehmann.

Alisha Lehmann «reine» en Suisse

La jeune femme de 24 ans n’a pas l’expérience ou les titres sportifs de Federer, mais son contenu sur Instagram a suscité l’intérêt de millions de fans, en particulier 11,3 millions de personnes, ce qui l’a amenée à être «couronnée» en Suisse comme la personne la plus suivie sur les réseaux sociaux par une différence de 100 000 personnes.

171 publications ont suffi à Lehmann pour renverser un Federer qui a 437 images à son compte, et c’est aussi que certains de ses posts dépassent le million de «likes», dont des photos avec le maillot Aston Villa et hors des terrains de jeux, que ce soit sur la plage, les fêtes et les galas auxquels elle a été invitée.

Une footballeuse qui a également rompu sa relation avec le joueur d’Aston Villa, Douglas Luiz , en novembre dernier, et après un peu plus d’un an.

Pour trouver le troisième athlète suisse le plus suivi sur Instagram, il faut réduire ses followers à 2,9 millions de fans, là où se trouve le footballeur d’Arsenal Granit Xhaka, qui publie majoritairement du contenu sur le monde du football.