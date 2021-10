Rihanna : bonne nouvelle pour la chanteuse et femme d’affaires

Kim Kardashian et son ex Kanye West ont été vus sortir ensemble d’un hôtel de New York quelques heures avant qu’elle ne s’apprête à animer Saturday Night Live pour la première fois.

Dans la matinée du samedi 9 octobre, Kim Kardashian et son ex Kanye West ont été photographiés en train de quitter ensemble un hôtel de New York quelques heures avant qu’elle ne s’apprête à accueillir SNL pour la première fois.

Le rappeur a suivi la star de télé-réalité, vêtu d’un manteau rose vif sur toute la longueur, et les deux sont montés dans une voiture en attente alors que des dizaines de fans et de photographes se pressaient autour d’eux.

Un témoin a dit à E! News que Kanye était arrivé à l’hôtel plus tôt dans la matinée et que lui et Kim avaient conduit jusqu’aux studios NBC, après quoi il est rentré à l’hôtel sans elle.

La star et productrice de hip-hop, qui n’a jamais accueilli SNL auparavant mais y a joué sept fois, a aidé son ex à se préparer pour son concert. Plus tôt cette semaine, une source a déclaré à E! News que «Kim a consulté Kanye et lui a demandé son avis. Elle apprécie son opinion de manière créative et artistique. Ils ont parlé de différentes idées et il a été d’un grand soutien.»

Kim, qui a demandé le divorce de Kanye en février après six ans de mariage, a été photographiée avec le rappeur à quelques reprises ces derniers mois.

Les deux, qui partagent quatre enfants, ont dîné avec des amis à Nobu à Malibu, en Californie, à la fin du mois dernier. L’été dernier, Kim a montré son soutien à Kanye lors de ses soirées d’écoute de l’album Donda et est même apparue sur scène avec lui en robe de mariée.

Le directeur créatif des événements, la créatrice de Balenciaga Demna Gvasalia, était également à l’origine du look couvrant le visage du rappeur et des styles similaires que la fondatrice de SKIMS a portés ces dernières semaines, notamment lors du Met Gala 2021 en septembre, auquel son ex n’a pas assisté.

Et les deux peuvent collaborer encore plus professionnellement. Une deuxième source a récemment déclaré à E! News que Kim avait inclus Kanye dans “de nombreuses conversations créatives impliquant ses marques et ses entreprises».

«Elle sait que son esprit est plein d’idées de génie et ils aiment collaborer ensemble», a déclaré l’initié. «Kanye adore aider et ils se lient au fil des conversations créatives.»

La source a déclaré que de telles discussions impliquaient des blagues que Kim espère faire sur SNL, à propos desquelles elle voulait donner un «avertissement» à Kanye.

Kanye a pris l’avion et est arrivé à l’aéroport international JFK de New York plus tôt samedi. Kim est arrivée à New York plusieurs jours plus tôt. Sa mère Kris Jenner et sa sœur Khloe Kardashian sont également récemment arrivées en ville pour la soutenir.

Kim a répété pour son concert d’hébergement du Saturday Night Live toute la semaine. Une promo pour l’épisode, la montrant avec l’acteur Cecily Strong et l’invité musical Halsey, a récemment été publiée.