Révélation : «Cristiano Ronaldo m’a parlé de Man United, il m’a dit que…»

Au milieu des situations qui se produisent à Manchester United, Dwight Yorke a révélé avoir parlé avec Cristiano Ronaldo il y a six mois et l’attaquant portugais lui aurait dit beaucoup de choses sur le club.

L’ancienne référence des Red Devils ne doute pas que Manchester United serait prêt à payer des millions pour que cette conversation ne soit pas révélée. «Dans la conversation que j’ai eue avec Ronaldo, j’ai reçu tellement d’informations que si je révélais l’une des choses qu’il m’a dites, je pense que Manchester United me paierait cinq millions pour me taire», a assuré l’ancien attaquant, dans des déclarations à The Soleil.

La conversation aura eu lieu à la fin de la saison dernière. Cristiano Ronaldo aurait décidé de quitter Old Trafford après que le club n’ait pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions. Aujourd’hui, il continue de porter les maillots du club, mais les relations sont tendues.