Regina Daniels : la star nigériane s’affiche torride et enflamme la toile (photos)

Alors qu’il sera jugé en 2022 pour «meurtre», MHD ne met pas pour autant sa carrière musicale entre parenthèses. Le rappeur rend hommage au coupé-décalé et à Douk Saga dans le clip Sagacité.

Il a publié son troisième album Mansa en juillet dernier, porté par les singles King Kong et Pololo en duo avec Tiakola. Le disque est entré troisième des ventes en France et s’est depuis écoulé à un peu plus de 30.000 exemplaires. Bien loin des 200.000 et 100.000 copies écoulées de ses deux précédents albums.

D’autant plus que pour le moment, l’artiste n’a pas pu défendre ses nouvelles chansons sur scène. Et ce ne sera pas possible avant plusieurs mois encore, car MHD et huit autres personnes sont renvoyées devant la Cour d’assises de Paris et encourent une peine de 30 ans pour réclusion criminelle.

En attendant, MHD continue de faire vibrer ses fans en misant sur Sagacité, une pépite extraite de l’album Mansa. C’est dans un centre commercial désert qu’il fait pleuvoir les billets pour rendre un vibrant hommage à celui qui était passé maître en matière de farotage et d’atalakou, Douk Saga, décédé en 2006.