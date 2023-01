Real Madrid : Aurélien Tchouaméni présente ses excuses après avoir assisté au match de NBA

Actuellement blessé, Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain du Real Madrid était au match de NBA à Paris, jeudi soir, quand dans le même temps son équipe jouait contre Villarreal. Face à la polémique, il a présenté ses excuses.

Une petite polémique a enflé jeudi soir, pendant le match de NBA Détroit-Chicago qui avait lieu à Paris. De nombreux supporters du Real Madrid se sont étonnés de la présence dans les gradins d’Aurélien Tchouaméni, alors que dans le même temps son équipe était engagée en Coupe du Roi sur la pelouse de Villarreal (victoire des hommes de Carlo Ancelotti 3-2).

Le milieu de terrain international français est actuellement blessé, d’où son absence de la feuille de match, mais les «aficionados» madrilènes n’ont pas apprécié qu’il prenne part à un autre événement plutôt que de suivre et d’encourager ses coéquipiers.

«Je présente mes excuses à mon club, au staff technique, à mes coéquipiers et aux supporters madrilènes, pour ma présence à un événement ayant eu lieu au même moment que notre match de Coupe. J’ai été attentif à ce qu’il passait à Villarreal, mais je n’ai pas fait ce qu’il fallait. Je suis vraiment désolé.», a écrit Tchouaméni sur son compte Twitter.

Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho.🤍

