PSG : le contrat qui attend Kylian Mbappé au Real Madrid dévoilé !

Ce sont les montagnes russes dans le dossier Ousmane Dembélé ! Un temps annoncé très proche du départ, l’international français était finalement tout proche de prolonger son contrat avec le Barça.

Seulement, un nouveau rebondissement de taille a eu lieu après les demandes XXL du Champion du Monde 2018. Désormais proche de la sortie, le natif de Vernon pourrait même quitter les Blaugranas dès cet hiver. Le PSG serait d’ailleurs très intéressé.

Et l’ancien Rennais aussi. D’après les informations de L’Equipe, le vice-champion de France serait bel et bien sur le coup pour récupérer le Barcelonais. Cela tombe bien, l’international tricolore étudierait aussi avec un intérêt non dissimulé la piste parisienne.

Il serait même l’une des pistes suivies pour succéder à un certain Kylian Mbappé. Attention cependant, son profil ne ferait pas encore l’unanimité même si des contacts formels ont eu lieu. Affaire à suivre.