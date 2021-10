Pourquoi les chances de Colin Kaepernick de retourner dans la NFL sont «inexistantes» alors qu’il s’entraîne pour revenir

Colin Kaepernick veut retourner dans la NFL après s’être agenouillé pendant l’hymne national en 2016, mais la ligue pourrait ne pas l’accueillir à nouveau.

Colin Kaepernick , 33 ans, peut se sentir prêt à revenir sur le terrain de football après une longue absence de la NFL. Mais une source au sein de la ligue a exclusivement déclaré à HollywoodLife que la probabilité que cela se produise est «inexistante».

Bien que l’athlète ait discuté de «s’assurer» qu’il est «prêt à amener une équipe au Super Bowl à nouveau», cinq ans après avoir joué dans un match de la NFL dans une nouvelle interview avec Ebony, des sources proches de la NFL ont un avis différent.

«Les chances que Colin rejoigne une équipe dans un avenir proche ou pas du tout sont pratiquement inexistantes. Il n’a pas joué depuis 2016 et la plupart des équipes ont les quarts qu’elles veulent ou peuvent obtenir un quart dont elles ont besoin sans les bagages qui viendraient dans les médias de le signer. Veiller également à ce qu’il puisse coexister avec l’équipe dans son ensemble est préoccupant, car certains peuvent être d’accord ou en désaccord avec son parcours de justice sociale», a déclaré l’initié.

«Bon ou mauvais, cela causerait vraiment une distraction et aucune équipe ne veut ou n’a besoin de cela. La NFL est passée de Colin, donc en ce qui concerne ses rêves, ils continueront d’être des rêves car les équipes ne veulent pas faire face à tout ce qui viendrait avec son retour.

Colin a exprimé son désir de jouer après que la NFL l’a écarté pour s’être agenouillé en 2016 lors de l’hymne national pour protester contre la brutalité policière et les inégalités raciales aux États-Unis.

«Je suis toujours debout à 5 heures du matin pour m’entraîner cinq, six jours par semaine, m’assurant d’être prêt à emmener à nouveau une équipe au Super Bowl», a-t-il déclaré.

«Ce n’est pas quelque chose que je laisserai jamais partir, quelles que soient les actions de 32 équipes et de leurs partenaires pour me refuser un emploi. De la même manière que j’ai persisté au lycée, je vais être persistant ici.»

«Et vous allez devoir continuer à me nier et le faire de manière publique. Et tu vas t’exposer par ça, mais ce ne sera pas parce que je ne suis pas prêt ou pas préparé», a-t-il déclaré.