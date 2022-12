Pilar Rubio et Sergio Ramos annoncent enfin ce que tout le monde soupçonnait de leur mariage

Pilar Rubio et Sergio Ramos forment un couple de rêve et leurs quatre enfants, Sergio Jr., Máximo Adriano, Alejandro et Marcos, sont la lumière dans leurs yeux. Envisagez-vous d’ajouter encore plus de gaieté à la maison que vous avez installée à Paris ? La collaboratrice d’Antena 3 s’est lassée des spéculations, a parlé pour elle et son mari, et a annoncé ce qui allait déjà arriver.

En dialogue avec un célèbre magazine de «looks» et de tendances, Pilar Rubio s’est dite épuisée par le temps que lui arrachent ses enfants.

Bien sûr, il se donne à eux avec dévouement et beaucoup d’affection. Cependant, il admet qu’il n’a guère de temps pour elle. Il a laissé entendre que quelque chose de similaire arrivait à Sergio Ramos.

À cet égard, il a avoué son goût pour le «kickboxing» et a confirmé, comme il l’avait fait à une autre occasion, qu’il pratiquait ce sport depuis plus d’une décennie.

L’arrivée de sa progéniture, à son grand mécontentement, l’a éloignée de cette discipline qu’elle veut reprendre au plus vite. «C’est une histoire d’amour interrompue», lâche-t-elle, drôle.

Dans ce contexte, Pilar Rubio a déclaré qu’avec son mari , ils ont parlé de la possibilité d’agrandir la famille. Les conversations les ont amenés à prendre la décision de fermer avec précision leur fabrique d’amour. «Je ne vais pas avoir plus d’enfants», a déclaré l’également «influenceur».

Ce n’est un secret pour personne que Pilar Rubio et Sergio Ramos auraient adoré avoir un petit. Mais, comme ils l’ont prévenu, ils ne continueront pas à essayer.

Leurs quatre enfants prennent trop de leur temps et leurs horaires de travail chargés ne leur permettent pas d’envisager un nouveau défi en tant que parents.