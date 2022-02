«Nous pouvons nous attendre à ce que City remporte le titre»

Après plus de 10 ans à démarrer leur idylle, on a découvert que Gerard Piqué et Shakira ne s’étaient pas vraiment rencontrés comme tout le monde le pensait.

Ce que le défenseur espagnol a récemment avoué révèle à quoi ressemblait vraiment la première rencontre qu’ils ont eue avec le chanteur colombien et a répondu si c’était le coup de foudre.

Tout le monde croyait que la romance de Piqué et Shakira avait commencé après la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, mais c’est le même footballeur barcelonais qui s’est chargé d’avouer que ce n’était pas le cas.

Comme l’a commenté Gerard Piqué dans une interview, l’Espagnol et le Colombien se sont rencontrés lors de l’enregistrement de la chanson Waka Waka, qui serait celle qui serait présentée à la Coupe du monde cette année-là.

A partir de là, ils ont commencé à se parler et tout a abouti à une relation qui a duré plus de douze ans entre Gerard Piqué et Shakira et deux enfants en commun, Milan et Sasha.

Shakira ne se supporte pas

La chanteuse colombienne a avoué, après avoir montré une vidéo dans laquelle elle se montre fan d’un de ses enfants, qu’elle aurait peut-être besoin d’une muselière.

C’est que Shakira est entendue crier en arrière-plan excitée par la réussite de son fils. Sans Gerard Piqué, la mère de Sasha était euphorique.