«Nous n’avons pas perdu à cause de l’expulsion de Laporte», réaction de Pep Guardiola

Face à la presse anglaise, l’entraîneur de Manchester City a analysé la défaite, à domicile, ce samedi, face à Crystal Palace, pour le 10e tour de Premier League.

Pep Guardiola a rappelé qu’il avait averti les joueurs des dangers que les Londoniens pouvaient poser. «Nous avons trouvé une défense solide, trois milieux défensifs qui ont volé beaucoup de ballons et une équipe efficace en contre-attaque avec des joueurs rapides».

«J’ai vu les récentes expositions de Crystal Palace contre Brighton et Arsenal et je savais parfaitement de quoi ils étaient capables. Les joueurs étaient prévenus…», a commencé par analyser le sélectionneur espagnol.

Concernant l’expulsion de Laporte, dans le cas de la première partie (45+2), Guardiola a considéré. «Cela dépend de l’arbitre et de ses critères. Mais nous n’avons pas perdu à cause de l’expulsion. Nous avons concédé le premier but en première mi-temps et nous n’avons pas pu marquer. Nous avons été très bons pendant 25/30 minutes de la seconde mi-temps et toujours au top», a-t-il déclaré, avant de conclure.

«Les joueurs ont montré de la personnalité et ont tout essayé et plus pour changer le cours des événements, cependant, malheureusement, beaucoup de choses ne se sont pas bien passées et nous avons perdu», a-t-il conclu.