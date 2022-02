Nicki Minaj et Lil Baby : les deux chanteurs dévoilent leur duo «Do We Have A Problem?»

Nicki Minaj et Lil Baby ont partagé leur nouveau duo «Do we have a problem?», une chanson qu’ils annoncé la semaine dernière en mettant un numéro de téléphone à la disposition des fans (213-523-7762) avec lequel ces derniers pouvaient parler de leurs problèmes.

«Do We Have a Problem?» est le tout premier single de Nicki cette année et un clip réalisé par Benny Boob a été également vu le jour, mettant en scène un braquage de banque.

Par ailleurs, Nicki Minaj a récemment admis que son mystérieux duo avec Kanye West «New Body» ne verra probablement jamais le jour.

Elle a expliqué à Hot 106 : «Le public a adoré “New Body”. “New Body” était le plus gros hit qui n’est jamais sorti.»

La star a ajouté que Kanye lui a demandé de retravailler le titre de nombreuses fois pour qu’il corresponde à l’univers de son disque «Jesus is King».

«Ce qui est intéressant, c’est que Kanye m’a fait réécrire ma partie dans “New Body” de nombreuses fois afin que ça corresponde à son état d’esprit créatif et spirituel à ce moment là» a expliqué Nicki.

Quant à la possibilité d’une collaboration sur «DONDA 2», Nicki a répondu : «Je pense que “New Body” ne sortira jamais car tout le monde aime le morceau original tel qu’il était quand ils l’ont entendu pour la première fois. C’est ce que c’est. Parfois des choses comme ça arrivent dans notre monde. On ne peut pas prédire comment les choses vont être présentées au monde.»