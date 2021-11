Neymar : l’attaquant brésilien en deuil

Un malheur vient de frapper l’attaquant du PSG. Neymar a eu la douleur d’apprendre le décès de la chanteuse brésilienne Marilia Mendonça, dont il était proche.

Triste nouvelle… Neymar Jr a réagi ce vendredi soir à l’annonce du décès tragique de la chanteuse brésilienne Marilia Mendonça. «Je refuse d’y croire croire, je refuse», a tweeté l’attaquant du PSG, dévasté.

Marilia Mendonça est décédée ce vendredi après-midi, à l’âge de 26 ans. La chanteuse country a subi un accident d’avion dans les montagnes de Caratinga, dans le Minas Gerias, État où elle se produirait ce week-end.

Selon le conseiller de la chanteuse, outre elle, le pilote, le copilote, son producteur Henrique Ribeiro et son oncle et conseiller Abicieli Silveira Dias Filho sont également décédés.

La chanteuse de 26 ans était une amie de Neymar. En 2019, elle avait la surprise de venir chanter à son anniversaire, organisé à Paris. Ce qui avait beaucoup aimé la star de la Seleçao.

C’est une année décidément difficile pour Neymar qui avait pleuré en mai le décès d’un autre artiste dont il était proche, le DJ MC Kevin, qui était âgé seulement de 23 ans.

Marília Mendonça est née à Cristianópolis (GO), le 22 juillet 1995. Parmi ses plus grands succès, qui l’ont placée au sommet de la musique brésilienne, figurent «Infiel», «De Quem é culpa?» et «Je le sais par coeur». Marília a eu un fils, Léo, qui, en décembre, aura deux ans.