Mourinho : le miracle que McGregor a réalisé avec avec l’entraîneur portugais

Le combattant irlandais profite de quelques jours de vacances à Rome et n’a pas hésité à organiser une rencontre avec l’entraîneur portugais.

Conor McGregor et sa fiancée, Dee Devlin, se sont rendus dans la capitale italienne pour profiter de quelques jours de déconnexion en compagnie de leur fils.

Une déconnexion un peu particulière puisque le combattant irlandais a provoqué une révolution totale dans les rues de Rome où des centaines de badauds tentent de s’approcher d’eux.

Cette situation a poussé McGregor et son partenaire à traverser la ville sous l’œil vigilant de quatre gardes du corps. Entre balades et visites culturelles, l’Irlandais a eu le temps de dîner avec l’un des entraîneurs les plus titrés au monde.

Une rencontre très spéciale avec McGregor et José Mourinho, et qui a été immortalisée sur les réseaux sociaux. «Je respecte cet homme, c’est une légende», écrit le combattant sur son profil Instagram.

De son côté, le Portugais a voulu offrir à la superstar de l’UFC un maillot rom avec le numéro 10 dans le dos. Les deux ont passé une agréable soirée sur la terrasse du musée du Vatican au cours de laquelle l’Irlandais a fait un miracle à Mou.

L’anecdote de la nuit

Et c’est que McGregor a réussi à faire goûter à José Mourinho le ‘Whiskey Proper No. Twelve, le distillat du lutteur qui combine minutieusement les meilleurs malts et grains écossais. Un whisky de grande qualité, léger et au bon parfum auquel le coach de Roma n’a pas pu résister.

«Si c’est lui! Oui, le grand @thenotoriusmma est à Rome et ce fut un réel plaisir de le rencontrer, de partager quelques histoires et de lui offrir la plus belle chemise de la ville @officialasroma. Il a fait un miracle, impossible de dire non à Conor, j’ai dû essayer @properwhiskey. LÉGENDE», s’exprime Mourinho sur son compte Instagram accompagné d’une image de la rencontre.