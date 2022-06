Mohamed Salah pourrait signer au Real Madrid en échange de 70 millions d’euros

Manchester United n’aurait apparemment aucune envie de vendre Cristiano Ronaldo lors de la fenêtre de transfert de cet été au milieu des récentes spéculations entourant l’attaquant.

L’international portugais a marqué 24 buts et enregistré trois passes décisives en 38 apparitions avec les Red Devils la saison dernière après son retour au club de la Juventus.

Man United a cependant terminé sixième du tableau de la Premier League 2021-22 et a terminé la saison sans trophée, ce qui a conduit à suggérer que Ronaldo pourrait passer cet été.

L’agent de Ronaldo, Jorge Mendes , aurait rencontré le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, pour discuter d’un éventuel déménagement à Stamford Bridge sur le marché actuel.

Le Bayern Munich a également été crédité d’un intérêt, bien que les champions d’Allemagne ne prévoient pas de déménagement pour le joueur de 37 ans cet été.

pense que Ronaldo craint que Man United ne soit laissé plus loin par ses rivaux, le club n’ayant pas encore signé de signature lors de la fenêtre de transfert de cet été.

Cependant, selon BBC Sport, les 20 fois champions d’Angleterre s’attendent à ce que l’ancien jeune du Sporting Lisbon fasse partie de leur équipe pour la campagne 2022-23.

Le rapport affirme que Man United est catégorique sur le fait que l’attaquant n’est pas à vendre, le club n’étant pas prêt à discuter de la possibilité qu’il parte avant la saison prochaine.

Ronaldo a encore un an pour exécuter son contrat à Old Trafford, avec une option de 12 mois supplémentaires, et le nouvel entraîneur-chef Erik ten Hag le considère comme un élément essentiel de ses plans pour aller de l’avant.