Miss Monde 2021 : la réaction d’Olivia Yacé après le report de la finale

Didier Drogba est sous le choc après la disparition d’un membre de sa famille. L’ancien capitaine des Eléphants, Didier Drogba, vient d’annoncer sur les réseaux sociaux qu’il venait de perdre sa tante.

Dans une publication sur postée ce samedi 18 décembre 2021 sur les réseaux sociaux, Didier Drogba a ainsi annoncé le décès de sa tante.

«Abnégation, courage, protection, travail, amour, foi… Tantie Clotilde, tu étais la définition d’une femme forte et inspirante. Je n’oublierais jamais tout ce que tu as fait pour tes enfants, mes sœurs, mes frères et moi.», a-t-il déclaré.

«Tu t’es battue pendant des années, reposes toi après tant de souffrances et d’adversités… Dieu t’a rappelé à ses côtés et tu es aujourd’hui une étoile qui veilles sur tes filles et tes petits enfants. Notre amour pour toi est éternel ma chère et tendre Tante. Je t’aime.», a-t-il annoncé.