Mauro Icardi sans pitié pour Wanda Nara : «Il ne veut pas que…»

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez forment l’un des couples les plus célèbres du monde du football. Encore plus après la première de la docu-série «Soy Georgina», qui raconte la routine quotidienne du partenaire du footballeur portugais.

D’un père argentin et d’une mère espagnole, comme elle l’a elle-même avoué, elle sait ce que signifie tout avoir et, en même temps, ne rien avoir. Georgina Rodriguez a commencé à travailler comme serveuse et peu de temps après, elle a déménagé au Royaume-Uni pour devenir fille au pair.

Il a revalorisé son nom et a fait d’Instagram sa grande source de revenus, où il fait de la publicité pour d’importantes marques de luxe.

Avec la première de son documentaire, Soy Georgina, Jaca a non seulement obtenu cinq millions de nouveaux abonnés – qui ont rejoint les 35 qu’elle avait déjà – mais a également fait connaître son travail comme l’influenceur avec le plus d’abonnés en Espagne, ce qui a également ouvert les portes de Forbes pour jouer dans sa couverture.

Dans le magazine, elle assurait qu’«être riche, ce n’est pas seulement avoir de l’argent et accumuler des millions dans une banque», en même temps qu’elle affirmait que son métier préféré est celui d’être mère. Ses enfants ne manquent de rien et après avoir connu le salaire qu’elle perçoit pour s’occuper d’eux, nous ne sommes pas du tout surpris.

Comme l’a publié Elnacional.cat, elle empocherait plus de «100 000 euros par mois pour les dépenses et la garde des enfants». Un chiffre astronomique si on le compare aux 8 000 euros qu’il gagne grâce à son travail publicitaire sur les réseaux sociaux.