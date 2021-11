Mauricio Pochettino : la trahison se confirme !

En plus d’être un candidat potentiel pour le Ballon d’or, qui sera dévoilé lundi prochain, Karim Benzema est également en lice pour le trophée The Best. L’attaquant français fait partie des 11 finalistes, révélés ce lundi par la Fifa, alors que le vainqueur sera connu le 17 janvier 2022.

Aux côtés du joueur du Real Madrid, on retrouve les autres favoris attendus pour le Ballon d’or, à savoir Robert Lewandowski, Lionel Messi, Jorginho ou encore Mohamed Salah.

Deux autres Français dont dans les 11 prétendants, N’Golo Kanté et Kylian Mbappé. La liste est complétée par Erling Haaland, Kevin De Bruyne et, plus étonnant, Neymar, qui n’a pourtant pas réalisé une année 2021 flamboyante, loin de là.

Pour le trophée de meilleur gardien, Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy, Manuel Neuer et Kasper Schmeichel sont en lice, mais pas Jan Oblak.