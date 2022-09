Match amical : le Cap-Vert bat Bahreïn 2-1 lors d’un match à l’extérieur

L’équipe de football du Cap-Vert s’est imposée aujourd’hui à l’extérieur de son homologue de Barhain, entraîné par le Portugais Hélio Sousa, s’imposant 2-1, dans un match de préparation à la phase de qualification de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Réiney Borges a mis le Cap-Vert devant à la 12e minute, avec l’égalisation venant d’Ali Haram, sur penalty, à la 29e minute, mais les «requins bleus» marqueront à nouveau, à la 55e minute, contre un rival qui dans le La 80e minute a été réduite à 10 éléments.

Le Cap-Vert se prépare pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), dans laquelle il occupe la deuxième place du groupe B avec trois points en deux matchs, trois derrière le leader Burkina Faso et avec deux de plus qu’Eswatini et le Togo, avec un seul.

Dans cette compétition, le Cap-Vert aura une double journée avec Eswatini, les 20 et 28 mars, d’abord à domicile puis à l’extérieur. Bahreïn prépare déjà la Coupe d’Asie 2023, dans laquelle il a déjà assuré sa présence.