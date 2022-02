Manuel Neuer : «J’ai joué contre Cristiano, Neymar, Messi et Zlatan mais le meilleur…»

Depuis quelque temps, Manuel Neuer est invité à nommer les meilleurs attaquants qu’il a affrontés dans toute sa carrière professionnelle. Et sa réaction immédiate a été de mettre en avant trois figures qui continuent de briller aujourd’hui.

Sans entrer dans trop de détails, le champion du monde, qui sait aussi déjà ce que c’est que de gagner El Sextete en club, a mis en avant Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et même Robert Lewandowski (se référant spécifiquement à l’entraînement au Bayern) comme les adversaires qui ont généré plus de complications au plus haut niveau.

«Qui sont les meilleurs attaquants ou attaquants que j’ai affrontés ? Ce sont (Lionel) Messi et Cristiano (Ronaldo). Mais ici, nous avons aussi de grands joueurs comme Lewandowski qui s’entraînent tous les jours. À chaque séance d’entraînement, c’est aussi difficile pour moi», a conclu la légende allemande, dans une dynamique (2020) partagée sur la chaîne YouTube Pro:Direct Soccer.

Manolito a terminé en citant les trois joueurs avec le plus de buts dans toute l’histoire de l’UEFA Champions League, il est donc clair qu’il n’est pas le seul gardien qui a souffert de les voir comme des adversaires.

Le génie argentin, la machine portugaise et la canonnière polonaise sont des adversaires complexes pour n’importe qui.