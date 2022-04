Manchester City : «Si vous donnez le ballon au Real Madrid, ils peuvent…», Phil Foden

Marcos Llorente et Paddy Noarbe forment l’un des couples les plus populaires et les plus aimés du football espagnol, car, en plus d’être deux jeunes très réussis et concentrés sur leur carrière, ils gèrent également leur vie privée de manière très appropriée, puisqu’ils ont jamais été impliqué dans une polémique.

Llorente et Noarbe, qui se sont fiancés au Wanda Metropolitano à la fin de l’année dernière, vivent actuellement le meilleur moment de leur relation et, bien qu’ils soient très occupés par tous les préparatifs de leur mariage, ils ont profité de leurs jours de congé pour avoir une escapade romantique nécessaire.

Il s’avère que le joueur de l’Atlético de Madrid a profité de sa dernière blessure et, après avoir obtenu une licence de l’équipe, il a fait ses valises et organisé un voyage express à Marrakech, l’une des villes les plus anciennes, les plus exotiques et les plus luxueuses du Maroc.

«L’amour, les roses et Marrakech», a écrit sur son compte Instagram Paddy Noarbe, qui a partagé avec ses 260 000 abonnés tous les détails de l’escapade luxueuse qu’il a eue avec Marcos Llorente, qui, une fois remis de ses maux physiques, devra porter sous le commandement de Cholo Simeone.

Paddy Noarbe est une femme d’affaires visionnaire

Il est compréhensible que certains partisans du milieu de terrain de l’équipe nationale espagnole pensent que Noarbe vit du salaire de millionnaire de son petit ami, mais cette affirmation est loin de la réalité, puisque la jeune femme se caractérise comme une femme d’affaires très rusée et disciplinée.

Il s’avère que la fiancée de Marcos Llorente profite pleinement de son impressionnante condition physique et de sa grande communauté numérique et, en plus de vendre des conseils pour adopter des habitudes de vie plus saines, la jeune femme a également une ligne de vêtements avec laquelle ses followers ils peuvent regarder élégant tout en travaillant.