Lionel Messi a révélé sa réaction lorsqu’il a appris que Dani Alves était revenu au Barça

Malgré le début de la phase de groupes de l’UEFA Champions League 2021/22 avec deux victoires, le Borussia Dortmund était absent du tournoi. L’équipe de Marco Rose a connu trois revers consécutifs, à court d’options pour concourir pour une place en huitièmes de finale.

La déception au sein du club allemand est totale. Le capitaine Marco Reus pense qu’ils n’ont pas fait un mauvais match contre le Sporting de Portugal à Lisbonne. Malheureusement, des erreurs individuelles les ont condamnés. D’après leur lecture du match, ils ont eux-mêmes amené l’équipe lusitanienne à la rencontre.

«Nous discutons de plus en plus souvent des mêmes erreurs. À un moment donné, il est difficile de revenir. Même lorsque nous étions en infériorité numérique, nous avons mieux joué que le Sporting avec onze hommes. Ils n’ont rien fait pour le match, mais ils ont gagné 3-1. Nous n’avons peut-être pas joué notre meilleur match, mais nous l’avions sous contrôle jusqu’à ce que nous concédions.»

«Nous ne l’emmenons pas sur le terrain en tant que collectif. Au final, les buts encaissés étaient le résultat d’erreurs individuelles. La communication n’était pas correcte. Jusque-là, le Sporting était totalement insécurisé et nous les avons complètement intégrés au jeu», a rapporté le média officiel BVB.

Une nuit bien foutue. Et, bien qu’ils se soient battus, les chiffres sont là. Si vous enchaînez trois revers consécutifs, vous ne méritez pas d’avancer : «C’est une nuit de merde. Nous avions de bons footballeurs sur le terrain. On ne se serait pas attendu à ce qu’ils soient aussi passifs, mais, passifs ou pas, ils ont gagné 3-1 et nous sommes sans points. On rentre à la maison les mains vides et ça fait mal. Vous ne pouvez pas perdre trois fois de suite en Ligue des champions. Donc tu ne mérites pas d’aller de l’avant.»

L’autocritique du leader : «C’est difficile à expliquer, on a trop de hauts et de bas en trop peu de temps. Quand on a une phase stable, un jeu comme aujourd’hui ou l’Ajax revient trop souvent et ça nous revient parce qu’on n’y apprend rien du tout. Surtout en Ligue des champions, vous ne le méritez pas si vous perdez trois matchs de suite. Nous devons continuer maintenant, mais le fait est que nous sommes sortis et nous devons digérer cela»