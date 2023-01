«Les hommes aiment me voir à moitié nu à cause de…»

Actrice ghanéenne populaire et personnalité médiatique, Efia Odo a révélé pourquoi ses photos sensuelles se retrouvent toujours sur les réseaux sociaux.

L’actrice, cependant, a soutenu qu’elle n’est pas nue mais s’habille plutôt à moitié nue. Expliquant pourquoi elle aime s’habiller à moitié nue, Odo a déclaré qu’elle savait qu’elle avait un beau corps et qu’elle adorait se voir à moitié nue.

«Je ne suis pas nu. Je suis à moitié nue et c’est comme ça que je suis. Je me réveille le matin, si je veux être entièrement couvert, je serai entièrement couvert. Si je veux être à moitié nue, je peux porter un bikini dans la rue si je veux, mais je suis au Ghana donc je ne peux pas», a-t- elle déclaré à Pulse Chat.

L’actrice a ajouté qu’elle pensait que le fait d’être à moitié nue plaisait à ses fans et renforçait également sa marque. «Pour ma marque, je pense que c’est un peu payant parce que les gens aiment me voir à moitié nu et j’aime me voir à moitié nu. Je pense que si j’étais grosse, je ne serais pas à moitié nue, mais j’ai un très bon corps, alors pourquoi ne pas le montrer», a ajouté l’actrice.