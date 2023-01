Le message sincère de Georgina Rodriguez pour Cristiano Ronaldo

Il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo est arrivé en Arabie Saoudite avec ses enfants et Georgina Rodriguez où ils ont été très bien accueillis. Après cela, le nouveau club CR7 a décidé de faire une présentation afin qu’ils apprennent à connaître à la fois le joueur et le modèle argentin.

Plus les jours passent, plus le couple semble heureux en Arabie. D’un côté, un Cristiano Ronaldo qui a hâte de sortir et de jouer un match de football, donc il s’entraîne très dur. Et de l’autre, à une Rodríguez qui, chaque fois qu’elle en a l’occasion, montre l’amour qu’elle porte à son partenaire.

Ce mercredi, Georgina Rodriguez a mis en ligne plusieurs histoires sur son compte Instagram officiel où il y en a deux qui se démarquent clairement en raison de l’importance qu’elles ont. C’est que le mannequin argentin a profité du moment et a dédié des histoires à Cristiano Ronaldo, avec qui elle est en Arabie Saoudite.

Dans les histoires que la femme d’affaires a partagées sur son compte Instagram officiel, vous pouvez d’abord voir le soutien inconditionnel à un nouveau départ pour CR7 lorsque dans l’un des endroits les plus emblématiques d’Arabie saoudite, ils l’ont reçu avec une gigantographie illuminée et numérique.

Mais sans aucun doute, l’histoire qui a provoqué le plus d’émotion chez les partisans de Rodríguez et du numéro sept de l’équipe nationale portugaise a été l’étreinte sincère du couple lors de la présentation où le modèle a décidé de la partager avec les simples mots : «Il reste peu de jolies à vivre.»

L’endroit luxueux où séjournent Cristiano Ronaldo et sa famille

Il est de notoriété publique que Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ont des goûts différents et, surtout, sont chers.

Et l’un des points de son déménagement à Al-Nassr était qu’ils n’allaient pas changer leur mode de vie. Donc, pour le moment, ils séjournent dans l’un des meilleurs hôtels.

C’est l’hôtel Four Seasons, l’hôtel le plus cher, le plus délicat et le plus luxueux du pays. Ce n’est donc pas pour tout le monde, puisque le séjour de CR7 coûte environ 300 000 dollars par mois. L’hôtel en question compte 99 étages dont deux sont à l’usage exclusif du joueur et de sa famille.