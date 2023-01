Le look frappant que Lionel Messi a utilisé et a provoqué plusieurs blagues

Lionel Messi a déjà repris l’entraînement au Paris Saint Germain, après avoir pris des vacances bien méritées en famille. La pause a eu lieu après la Coupe du monde 2022 au Qatar, où il a réussi à remporter la Coupe du monde et le trophée du meilleur joueur.

Messi, qui s’entraîne pour être à nouveau présent sur le terrain, est apparu ces dernières heures avec un look saisissant qui a suscité beaucoup de rires et de moqueries sur les réseaux sociaux. Le joueur qui a dit être présent à l’entraînement du PSG serait quelque peu agacé par les critiques reçues.

C’est qu’à l’occasion de la fête des Rois Mages, le Paris Saint Germain a fait une publication inédite, avec Neymar Junior, Kylian Mbappé et Lionel Messi en tenue typique. «Les Rois Mages sont arrivés à Paris. Une demande particulière ?», indique la publication du club français.

On pouvait voir Messi sur la carte postale vêtu d’une longue tunique rouge et d’une cape bleue, représentant les couleurs du PSG. De plus, l’attaquant portait une couronne en or. Les trois acteurs sont souriants et tiennent un cadeau, pour ces dates très significatives.

Un autre détail de cette tenue particulière que l’attaquant a utilisé est une paire de gants blancs. De nombreux internautes ont fait des blagues dans la publication, ce qui n’a pas fait très rire l’Argentin qui se concentre désormais sur la poursuite de l’entraînement avec le PSG.

La tendre carte postale des enfants de Lionel Messi par Reyes

En attendant les Rois Mages, Antonela Roccuzzo a viralisé une image tendre dans laquelle on voit Thiago, Mateo et Ciro écrire la lettre pour les Rois Mages. Apparemment, Messi a également réveillé l’esprit de Reyes, alors il a fait la publication pour le PSG.

La photo d’Antonela a recueilli des millions de likes et de commentaires, avant cette date très spéciale. En attendant, malgré la colère suscitée par les moqueries sur la photo que le PSG a diffusée, Lionel Messi a apprécié l’arrivée des Rois Mages avec ses enfants et cette date si spéciale pour tous les enfants du monde.