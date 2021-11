Le discours de Benzema après avoir rejoint la première équipe de lyon à l’âge de 17 ans

Lorsque Karim Benzema a été promu en équipe première de l’Olympique Lyonnais, il avait à peine 17 ans. Et dès le premier jour, il a clairement indiqué qu’il était un joueur différent, un garçon avec une confiance et une sécurité inhabituelles.

Claudio Caçapa, un ancien défenseur brésilien, était en équipe de France juste à l’arrivée de KB9. Et, dans une interview avec ESPN, il a révélé que, le jour de son bizutage, l’actuel footballeur du Real Madrid a joué dans un discours qui a fait rire la plupart des personnes présentes.

Il s’est levé et a dit aux assaillants que l’un d’eux allait prendre son poste. Alors que d’autres garçons, nerveux pour le moment, parviennent à peine à enchaîner une phrase, lui, sans aucun état d’âme, les a prévenus qu’il venait pour le titre.

«Quand quelqu’un s’approchait de l’équipe professionnelle, le garçon devait prononcer un discours au dîner ou au déjeuner, disant quel âge il avait, d’où il venait et ce qu’il espérait réaliser avec le maillot lyonnais. Karim s’est levé et a dit : «Je suis venu ici pour prendre la place des assaillants qui sont ici. Je viens avec dévouement, travail et engagement pour, à coup sûr, prendre sa place (…) Si un garçon de 17 ans dit quelque chose comme ça, vous pourriez déjà savoir que sa carrière serait brillante, comme elle l’est aujourd’hui».

«Nous avons beaucoup ri à ce discours, car c’était quelque chose d’inattendu. Et regardez, nous avions des gars comme Nilmar, Elber, Wiltord, juste de grands joueurs. Pour arriver comme ça et envoyer une phrase comme ça, il faut avoir une personnalité très forte. Et Benzema l’a toujours eu».

Karim s’est toujours démarqué par sa qualité technique, sa lecture du jeu, son jugement et sa force : «Il a toujours été très intelligent. Il utilisait les deux pieds pour donner des coups de pied et il savait très bien tirer. Il était toujours bien placé dans la région et c’était un tueur. La façon dont le ballon lui arrivait, peu importait de quel côté, il savait toujours où se trouvaient le gardien et le but».

«Ce n’est pas de l’arrogance si vous pouvez la supporter», a déclaré Muhammad Ali. Et bien, Karim l’a tenu. Bien qu’ils ne lui aient pas immédiatement donné une place dans le XI, il ne lui a pas fallu longtemps pour devenir l’un des leaders lyonnais.

Alors qu’il était encore adolescent, il s’est positionné comme l’homme de but de l’équipe et, après quelques cours qui l’ont considérablement brisé, il a fini par être signé par le Real Madrid.

De ce qu’il a fait dans Le Roi d’Europe, il ne faut pas trop en rajouter. Tout peut se résumer en écrivant ceci : l’un des meilleurs footballeurs que le plus grand club de la planète ait eu dans toute son histoire.

Karim Benzema inscrit 8 buts lors de ses 8 derniers matches avec l’Equipe de France. Il est revenu pour rester et continuer à laisser sa marque.

Karim Benzema figure dans le TOP 5 des meilleurs buteurs historiques du Real Madrid, de l’Equipe de France et de l’UEFA Champions League. Mieux encore, votre contribution ne se résume pas uniquement aux scores que vous obtenez. C’est un 9 avec une âme de 10.