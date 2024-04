LdC : Pep Guardiola critique l’état de la pelouse du Bernabéu après Real Madrid – Man City

Lors d’une conférence de presse avant le match PSG-Barça, Jules Koundé a été interrogé à plusieurs reprises sur son coéquipier en équipe de France. Le défenseur du Barça a d’abord tenté de répondre poliment, soulignant les qualités de Kylian Mbappé et l’importance de le stopper collectivement.

Cependant, face aux questions incessantes sur le joueur du PSG, Koundé a fini par s’agacer. «On verra quel plan a l’entraîneur. Mbappé, je le connais bien parce que je joue avec lui en sélection, c’est un joueur qui fait la différence. On tentera de le stopper, mais au niveau collectif, le PSG est bien plus qu’un seul joueur. Dembélé et Mbappé sont de grands joueurs, ils ont la capacité d’éliminer facilement leurs adversaires», a-t-il déclaré avant de lancer, agacé : «vous avez beaucoup de questions sur Mbappé (rires). Je préfère parler de nous.»

Jules Koundé et le Barça ne veulent pas se focaliser sur un seul joueur, même si ce dernier est Kylian Mbappé. Ils sont conscients de la force du PSG, mais ils comptent sur leurs propres forces pour s’imposer dans ce choc européen.

Le match entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone aura lieu ce mercredi 11 avril à 20h. L’occasion pour Mbappé de démontrer sa puissance face à son futur club ? Ou pour Koundé et ses coéquipiers de le museler et de prendre une option pour la qualification en demi-finale ?