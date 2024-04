LdC : les regrets de Rodrygo après le match nul du Real Madrid contre Manchester City

Le Real Madrid et Manchester City se sont quittés sur un score de (3-3) ce soir au Santiago Bernabéu, dans un match spectaculaire pour le compte de la quart de finale aller de Ligue des champions. Un résultat a priori plutôt positif pour les troupes de Pep Guardiola, ce qui explique la frustration de Rodrygo au coup de sifflet final.

«C’est vrai qu’on a été très forts sur le côté gauche avec Vinicius. On voulait gagner et repartir avec un résultat positif, mais à la fin on doit se contenter du nul. On a encaissé des buts qu’on n’aurait pas dû encaisser, on va travailler cette semaine.

C’est difficile quand tu encaisses un but tôt, mais on a su revenir, on a contrôlé le match. Ils avaient la possession, mais nous on faisait mal en contre», a concédé le Brésilien, un brin déçu, pour la Movistar +.