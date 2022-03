La tenue scandaleuse portée par le partenaire de Xavi Hernandez a suscité la polémique (photos)

Le couple de Lionel Messi et Antonela Roccuzzo vit à Paris depuis plus de six mois, la famille a dû changer toutes ses habitudes puisqu’ils ont changé de ville après avoir vécu des années à Barcelone.

Une fois installés en France, Antonela et les enfants ont commencé à faire du sport pour occuper leur temps libre et les moments où Leo était avec le Paris Saint Germain.

Rares sont les amis qu’ils ont à Paris qui ont aussi une routine planifiée depuis des années. C’est pourquoi Antonela a pris la décision d’occuper certains après-midi de la semaine avec les enfants et a suscité la polémique.

Jeudi, Antonela a partagé une photo de Mateo après l’entraînement de tennis et, malgré le fait que l’enfant du milieu contredit toujours Lionel, cela pourrait également être encouragé par l’Argentine. Ce qui n’a pas été vu, c’est une photo des enfants pratiquant le sport publiée par Messi.

La demande des Argentins à Antonela

Après la photo publiée de Lionel Messi avec Romeo Beckham, où on peut le voir avec une tenue rouge critiquée sur les réseaux, en Argentine ils ont commencé à demander à Antonela de s’occuper de la seule chose qui manquait au couple.

Ils lui ont demandé d’aider Leo à s’habiller ou de lui assembler directement les tenues. Loin du style de Rosario, Messi est généralement représenté avec des vêtements excentriques.