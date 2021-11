La Cour suprême américaine saisie sur l’annulation de la condamnation de Bill Cosby

L’équipe de Jurgen Klopp a été spectaculaire cette saison même s’ils ne sont pas ceux en tête du classement de la Premier League. Liverpool domine les ligues dans presque tous les aspects.

Ils sont la meilleure équipe en attaque, les Reds ont 39 buts en seulement 13 matchs cette saison, suivis de Chelsea avec seulement 30 buts.

Ce n’est en fait pas une coïncidence car l’équipe a travaillé très dur pour avoir le plus de tirs (251). C’est eux qui dominent le palmarès des meilleurs buteurs, avec Salah (11 buts), Mane et Jota (7 buts).

La façon dont le jeu d’équipe a été mis en place garantit qu’ils dominent et rendent leur adversaire presque inutile sur le terrain, ils sont très presseurs, ils se battent pour le ballon toutes les secondes sur le terrain et ils ont des chiffres à montrer car ils sont l’équipe avec le plus de touches (10300) deuxième par Manchester City avec (10034) touches.

Défensivement, ils ont prouvé qu’ils étaient de vrais prétendants au titre, le retour de Virgil van Dijk a renforcé la défense et ils ont pu garder sept draps propres dans la ligue qui n’est surpassée que par Chelsea et Manchester City.