La bague de fiançailles de Kourtney Kardashian : découvrez son énorme diamant de Travis Barker

Britney Spears et son fiancé Sam Asghari apprécient les choses simples de la vie, y compris les balades à vélo le samedi soir. Voir la douce vidéo!

Britney Spears est presque libérée de ses années de tutelle prétendument «abusive» et profite au maximum de sa liberté retrouvée avec son fiancé Sam Asghari.

La pop star, 39 ans, a été vue en train de faire une balade à vélo en soirée le 26 octobre, alors que le duo conduisait des motos sur ce qui semblait être la propriété du manoir de Brit.

La chanteuse de «Toxic» avait l’air confiant sur le vélo, ce qui a été vu lorsque Sam a consulté ses histoires Instagram et a secoué un tee-shirt bleu poudre avec un short blanc.

Britney e Sam passeando de moto 💖 — Sam Asghari Via Stories pic.twitter.com/K8BZRvX3xZ — Portal Britney Brasil (@portalbsbrasil) October 17, 2021

Elle semblait être de bonne humeur alors qu’elle et Sam repartaient, gardant leurs phares allumés à la tombée de la nuit. Comme les fans s’en souviendront, cela s’est produit juste un jour après qu’elle a ouvert une longue légende sur sa bataille juridique à ce stade, disant à ses fans qu’elle craignait de «faire quelque chose de mal».

«Je vais juste être honnête et dire que j’ai attendu si longtemps pour être libéré de la situation dans laquelle je me trouve … et maintenant que c’est ici, j’ai peur de faire quoi que ce soit parce que j’ai peur de faire une erreur», Britney a commencé son post.

«J’ai travaillé si dur mais maintenant que c’est là et que je me rapproche de plus en plus de la fin, je suis très heureux mais il y a beaucoup de choses qui me font peur.»

Brit a également rappelé les paparazzi «effrayants» qui «courraient à travers les arbres» et «sur la route» pour tenter de «lui faire peur» ou essayer de lui faire «faire quelque chose de fou», a conclu Britney, «j’ai peur de faire quelque chose de mal». Meilleure nouvelle, son père Jamie Spears, 68 ans, est officiellement hors de cause !

Un nouveau documentaire a récemment affirmé qu’une entreprise embauchée par Jamie dirigeait une vaste opération, surveillant ses communications et ses conversations avec les membres de sa famille, capturant même secrètement des enregistrements audio depuis sa chambre, selon le document «Controlling Britney Spears», publié le 24 septembre.

Alex Vlasov, un ancien responsable des opérations et de la cybersécurité chez Black Box Security a montré au New York Times des preuves d’enregistrements audio capturés secrètement, y compris les conversations de la pop star avec son petit ami et ses deux enfants.