Kylie Jenner : la star dévoile son incroyable fête d’anniversaire pour ses 25 ans !

Ce mercredi 10 août 2022, Kylie Jenner fêtait ses 25 ans. La jeune femme n’a pas manqué de s’amuser. Entourée de ses amis et de sa famille, elle a célébré comme il se doit son anniversaire.

Sur TikTok, Kylie Jenner a partagé quelques instants de sa soirée d’anniversaire. Et, une chose est sûre, la star était plutôt bien entourée. Dans la vidéo, on aperçoit ses sœurs, Kendall Jenner et Kim Kardashian, sa fille Stormi ainsi que quelques-unes de ses copines.

La journée de ses 25 ans commençait donc en douceur avec un brunch en famille et avec ses amies les plus proches. Ensuite, les fans ont pu suivre la suite des événements sur son Instagram.

En effet, la star a partagé une photo d’elle devant un feu d’artifice. Était-il tiré juste pour elle ? Kylie Jenner ne le précise pas. Mais elle l’insinue dans la légende. «Vingt-cinq ans», a-t-elle inscrit.

Pour finir, il est difficile de parler de ses 25 ans sans aborder les nombreux messages d’amour qu’elle a reçu de sa famille. À commencer par sa sœur Kim Kardashian.

«Chaque année, tu m’étonnes par la sagesse et la générosité de ton cœur. Tu es si spéciale et unique. Bon anniversaire», a ainsi posté la maman de North sur Instagram.

Bien sûr, sa maman Kris Jenner, n’a pas manqué de lui souhaiter son anniversaire. «Joyeux anniversaire à ma petite fille Kylie Jenner ! Tu es au-delà d’un rêve devenu réalité et tu es la fille, la maman, la sœur, la tante, l’amie la plus incroyable qui existe», a-t-elle commenté.

Une chose est sûre, Kylie Jenner peut toujours compter sur sa famille et ses amis proches. Ainsi, elle devrait se souvenir toute sa vie de ses 25 ans.