Kylian Mbappé en couple avec Emma Smet ? La jeune femme réagit et les choses au clair !

Les Pharaons vont jouer les demi-finales de la CAN 2021 avec le Cameroun ce jeudi 03 février 2022. Avant cette rencontre, Mohamed Salah s’est exprimé.

Lire aussi : La décision drastique prise par la sœur de Cristiano : «Ça n’a pas été facile»

Lire aussi : Georgina Rodriguez jouit «au paradis» et se vante d’une grossesse en bikini

Lire aussi : Jennifer Lopez : la chanteuse s’affiche dans une magnifique robe très échancrée !

Lire aussi : Rihanna : la chanteuse enflamme la toile avec son incroyable regard de braise !

Lire aussi : Beyoncé : la chanteuse américaine s’affiche ultra glamour en total look rouge !

À domicile, le Cameroun est presqu’intouchable. Depuis plusieurs années, les Lions Indomptables restent invaincus sur ses terres. La preuve, ils n’ont perdu le moindre match depuis le début de la CAN. En se référant à ça, Mohamed Salah avoue que ce ne sera pas une partie de football aisée ce jeudi.

«Le Cameroun ? Ce sera difficile. On sait qu’ils n’ont plus perdu ici chez eux depuis plus de 40 ans… Il faudra encore montrer cet état d’esprit affiché contre la Côte d’Ivoire et aujourd’hui. Les garçons ont été courageux. Ils ont donné 100% et on a gagné le match.», a-t-il déclaré.

Ce jeudi, le Cameroun affronte l’Egypte au stade Olembe sous les coups de 19h GMT pour une place en finale de la CAN 2021.