Kourtney Kardashian est une fiancée fière alors qu’elle encourage Travis Barker au concert de Los Angeles

L’auteur de «Bad Republican» a révélé exactement ce qui s’est passé lorsqu’elle a rencontré l’ancien président et la première dame, où les choses sont devenues «inconfortables».

Parlez de maladroit! Meghan McCain, 36 ans, a présenté tous les détails de sa conversation solitaire avec l’ancien président Donald Trump et la première dame Melania Trump dans une nouvelle interview avec Watch What Happens Live le mercredi 20 octobre.

Meghan a exposé tous les détails d’un appel téléphonique qu’elle a reçu, après que le président de l’époque se serait moqué de son père, feu le sénateur John McCain et sa célèbre réponse favorable à l’abrogation de la loi sur les soins abordables.

L’ancienne co-animatrice de View a plaisanté en disant que les fans «en auraient pour leur argent» de ses prochains mémoires, Bad Republican, alors qu’elle renversait du «très bon thé».

Sans surprise, la fille du sénateur n’a pas cherché à parler à Trump après avoir lu l’article, mais elle a reçu un appel de manière inattendue. Après que son père lui ait dit de prendre l’appel, Meghan a eu une conversation bizarre avec le président de l’époque.

«J’ai reçu un appel téléphonique qui ressemblait à un message vocal qui disait : «La Maison Blanche : le président Trump aimerait vous parler», et j’étais comme : «Haha.» J’étais comme ‘Non’», a-t-elle dit.

«C’était une conversation très étrange. Il a dit : ‘Ce sont toutes des fausses nouvelles. C’est un mensonge. Je n’ai jamais fait ça.

Au milieu de Trump niant avoir dénigré le père de Meghan, il a mis sa femme Melania au téléphone. «Elle a dit: «Nous vous aimons. Nous t’aimons.’ J’étais comme, ‘Non, vous ne le faites pas.’ Je ne sais pas ce que c’est», a-t-elle déclaré.

Dans l’ensemble, Meghan semblait perplexe par la conversation, et elle a estimé que son état d’origine, où son père servait, devenir bleu était une assez bonne vengeance.

«C’était comme très inconfortable, parce que c’était la seule fois où j’ai eu une interaction avec eux, et c’était le plus proche qu’ils aient jamais été, j’ai eu l’impression, de réaliser ce qu’ils faisaient et les dommages que cela causait, et vous savez, il a perdu l’Arizona. Donc tout va bien maintenant», a-t-elle déclaré.

Au cours du segment, Meghan a dévoilé les détails de certaines de ses autres interactions avec d’autres personnalités politiques : à la fois positives et négatives.

Elle a mentionné que l’ancienne secrétaire d’État et première dame Hillary Clinton lui avait jeté un regard de soutien, alors qu’elle faisait l’éloge funèbre lors des funérailles de son père. Depuis lors, elle a dit que les deux étaient allés dîner ensemble et que son opinion avait changé.

«J’ai l’impression qu’une fois que vous êtes une femme dans les médias, et que vous ressentez le sexisme flagrant, j’ai l’impression de me rapporter à elle d’une manière différente», a-t-elle déclaré.

Alors que Clinton était une présence bienvenue aux funérailles de son père, elle a montré son dégoût face à la présence d’Ivanka Trump et de Jared Kushner.

«Ils n’auraient jamais dû venir», a-t-elle déclaré. «Ils n’avaient aucune putain d’affaire d’être là. C’est quelque chose qui me met toujours clairement en colère.