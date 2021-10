Karim Benzema : l’attaquant français juge être «pas très loin» du Ballon d’Or

Lors de son déplacement ce mardi soir pour le duel contre FC Bruges, Manchester City a étrillé son adversaire (1-5) et gagne une option pour les huitièmes de finale.

Les poulains de Pep Guardiola ont offert ce soir un grand festival inédit. L’attaquant algérien Riyad Mahrez a inscrit un doublé respectivement à la 43e et à la 84e minute. João Cancelo (30e), Kyle Walker (53e) et Cole Palmer (67e) ont chacun inscrit un but. Quant à FC Bruges, il a pu marqué un but à la formation anglaise grâce à Hans Vanaken (81e).

Suite a cette énorme victoire à l’extérieur, Manchester City est pour le moment premier du groupe A avec 6 points. En cas de défaite du PSG, il sera le nouveau leader.