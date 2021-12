Jennifer Aniston : pourquoi elle n’a jamais eu de «panne» comme Britney Spears ?

Dans une nouvelle interview, Jennifer Aniston a révélé les facteurs qui lui ont permis d’éviter les crises publiques après être devenue célèbre en tant que Rachel Green dans «Friends».

Jennifer Aniston, 52 ans, était la chérie de l’Amérique lorsqu’elle jouait Rachel Green dans Friends. Et pendant les dix saisons de la série, ainsi que pendant les 15 années qui ont suivi, Jennifer est restée centrée et humble tout en évitant toute crise ou incident public qui a tourmenté d’autres stars de la liste A comme Britney Spears, Lindsay Lohan, et plus.

Alors, comment Jennifer a-t-elle fait ? «Une aubaine de soutien – tellement de personnes évoluées et positives autour de moi», a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter dans une interview publiée le mercredi 8 décembre.

Lactrice de Morning Show a également déclaré que sa défunte mère, l’actrice Nancy Dow , dont elle était séparéependant de nombreuses années, a eu un impact sur son évolution.

«J’ai aussi grandi en regardant quelqu’un [Nancy] s’asseoir confortablement en tant que victime, et je n’aimais pas à quoi ça ressemblait», a-t-elle expliqué.

«Je savais que cette personne me donnait un exemple de ce que je ne voudrais jamais être, et je ne le serai jamais. Je pense que c’est toxique, et ça érode tes entrailles et ton âme. Et écoutez, est-ce que c’est un peu agaçant d’avoir à traverser publiquement de la merde noire devant le monde ? Oui, c’est un inconvénient, mais tout est relatif. Donc, j’avais un choix à faire : soit je vais m’abandonner aux bonbons et vivre sous mes couvertures, soit je vais aller là-bas et trouver un débouché créatif et prospérer, et c’est ce que j’ai fait.

Jennifer fait l’objet d’une attention médiatique ininterrompue depuis des années, en partie à cause de ses anciens mariages très médiatisés avec Brad Pitt puis Justin Theroux.

En repensant à toute cette frénésie médiatique d’un objectif 2021, Jennifer a déclaré à THR qu’elle ne pense pas que les choses soient si différentes aujourd’hui.

«Ce que les tabloïds et les médias ont fait à la vie personnelle des gens à l’époque, les gens ordinaires le font maintenant», a-t-elle déclaré. «Même si je n’ai pas vu de tabloïd depuis si longtemps. Est-ce que j’ai toujours des jumeaux ? Vais-je être la mère miracle à 52 ans ?» ajouta-t-elle en riant.

«Maintenant, vous avez les médias sociaux. C’est presque comme si les médias avaient remis l’épée à n’importe quel Joe Schmo assis derrière un écran d’ordinateur pour être un troll ou peu importe comment ils les appelaient et intimider les gens dans les sections de commentaires. C’est donc en quelque sorte un changement de mains. Et je ne sais pas pourquoi il y a une séquence si cruelle dans la société. Je me demande souvent ce qu’ils font.

Interrogée sur sa carrière post- Friends (qui a été un poids lourd, c’est le moins qu’on puisse dire), Jennifer a admis qu’elle «ne savait pas ce qui allait arriver» – ce qu’elle considère maintenant comme une bénédiction.

«C’est un travail de calibre différent mais j’aime ça, quoi qu’il arrive, même si c’est une comédie stupide et terriblement revue, peu importe si cela m’apporte de la joie», a-t-elle déclaré à THR. «C’était des choses plus personnelles que j’avais des attentes à propos de ce genre de changement de forme, pour ainsi dire.»

«C’était ce qui était choquant», a ajouté Jen, «que nous avions tous une idée de ce que l’avenir allait être et nous allions nous accroupir et nous concentrer sur ceci ou cela, puis tout a changé du jour au lendemain, et c’était ce. Mais encore une fois, tout est une bénédiction si vous êtes capable de regarder les hauts et les bas de la vie de cette façon. Et si tout n’était pas arrivé, je ne serais pas assise ici la femme que je suis.