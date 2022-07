Jay-Z affirme qu’il ne fait jamais payer ses collaborateurs : «C’est surtout….»

Jay-Z a insisté sur le fait qu’il ne fait jamais payer les gens pour figurer sur leurs morceaux. Le rappeur s’adressait à Kevin Hart pour un épisode de son podcast “Hart to Heart” et a expliqué qu’il s’agit toujours d’accords amicaux.

«C’est surtout une question de relations» a-t-il expliqué. «Ça a toujours été une question de relations. Parfois c’est le talent qui m’attire et parfois quelqu’un me demande de le faire. Chaque titre sur lequel je travaille, on me demande de le faire. Je ne demande pas aux gens d’être sur leurs morceaux. Je ne les fais jamais payer.»

Il a ajouté : «J’essaye d’être direct. Parfois ça ne marche pas. Parfois je veux le faire mais j’ai des choses à faire et je ne peux pas. Mais en général, je suis direct avec les gens. Je n’aime pas faire trainer les choses et faire perdre leur temps aux gens.»

Durant cette conversation, Jay-Z a également insisté sur le fait qu’il ne compte pas prendre sa retraite. Le dernier album de Jay-Z remonte à 2017 et s’intitulait “4:44”. Un an plus tard, Beyoncé et lui ont sorti un album collaboratif appelé «Everything is Love».

«Je ne sais pas ce que je vais faire» a-t-il déclaré. «Je ne fais pas de musique ou d’album actuellement et je n’ai pas de projets. Mais je refuse de dire que je suis à la retraite.. c’est un don, et qui suis-je pour y mettre fin? C’est ouvert à tout le monde. Peut-être que ce n’est pas un album. Peut-être que oui. Je ne sais pas. Mais tout peut arriver.»