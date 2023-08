Isabelle Morini-Bosc : la chroniqueuse de TPMP devient soigneuse dans un zoo (photos)

Il n’est jamais trop tard pour changer de métier ! Journaliste, productrice, chroniqueuse, Isabelle Morini-Bosc quitte un moment TPMP pour devenir… soigneuse dans un zoo !

Car pendant que Cyril Hanouna recrute des chroniqueurs à tours de bras, certains membres de sa bande s’amusent ! En témoigne la dernière expérience en date d’Isabelle Morini-Bosc. Du haut de ses 66 ans, elle décide en effet de changer le métier !

Il ne s’agit certes que d’une vocation d’une journée. Mais quel changement ! Elle passe en effet de la jungle de la télé et de TPMP au Zoo de Thoiry. Le but ? Découvrir et faire découvrir ce qui se passe dans la journée d’un soigneur. Quel défi !

La productrice donne en effet tout ce qu’elle a. Mais il y a pas mal de travail. Le zoo de Thoiry regroupe en effet 350 espèces et 1500 animaux. Une journée ne suffit donc sans doute pas pour tout faire, tout découvrir, et tout montrer.

Tout montrer, ou plutôt tout faire écouter. Car Isabelle Morini-Bosc n’officie pas seulement au milieu de la bande de Cyril Hanouna. Avant même d’arriver sur TPMP, la journaliste faisait partie des têtes d’affiche de RTL. RTL qui lui confie une mission spéciale.

« C’est l’un de vos rendez-vous de l’été : les journalistes de RTL testent un nouveau métier, explique ainsi le site web de la radio. Dans cet épisode, notre chroniqueuse Isabelle Morini-Bosc devient soigneuse au zoo de Thoiry. » Et de quelle manière !

Alors que Cyril Hanouna a déjà vu Delphine Wespiser partir en immersion parmi les chimpanzés du Cameroun, voilà donc qu’une autre de ses chroniqueuses s’en va vivre au milieu des animaux. Du moins pour une journée. Et avec un micro en plus !

On peut ainsi imaginer la chroniqueuse de TPMP se lever très tôt, aller s’occuper des animaux, les soigner… Mais aussi découvrir certaines parties moins agréables du métier. Comme le nettoyage des espaces, ou les moments d’angoisse.

Reste à savoir ce qu’Isabelle Morini-Bosc va raconter aux auditeurs ! Elle tease en tout cas ce joli reportage en pleine nature sur son compte Insta. « Poursuite de notre journée en immersion RTL à Thoiry ZooSafari« , écrit elle ainsi, vidéo à l’appui.

Dans cette vidéo, on la découvre d’ailleurs en pleine action. Car le zoo de Thoiry vient d’accueillir deux jeunes éléphants de 9 et 10 ans. L’un arrive d’Allemagne, l’autre vient de Suède. Mais pour pouvoir profiter de ces mastodontes, il faut bien les nourrir !

La chroniqueuse de TPMP doit donc donner un peu à manger aux éléphants. Et elle ne s’y trompe pas ! Le pachyderme a l’air d’apprécier le repas comme il se doit. Lunettes de soleil sur le nez, Isabelle Morini-Bosc semble apprécier le moment.

RTL donne donc rendez-vous à ses fans pour découvrir ce moment passionnant dans la vie de sa journaliste. De quoi donner des idées pour un reportage filmé pour Touche pas à mon poste ?