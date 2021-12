Incroyable : Alphonso Davies a évoqué son club européen préféré en grandissant

Alphonso Davies a grandi à l’époque du meilleur FC Barcelone de toute l’histoire et était aussi encore très jeune lorsque Cristiano Ronaldo a commencé son cycle au Real Madrid. Cependant, le club européen préféré de l’arrière latéral actuel du Bayern Munich n’était pas l’un des géants du football espagnol.

Dans un texte qu’il a longuement partagé dans The Players Tribune , l’international canadien a avoué que Chelsea était l’équipe qui l’avait le plus inspiré durant son enfance. En fait, il a dit que voir des personnalités comme Didier Drogba ou Michael Essien l’avait poussé à rêver de faire carrière en Europe.

«Mon père, Debeah, chaque week-end, il allumait la télé pour regarder Chelsea. J’ai donc grandi en regardant des joueurs comme Didier Drogba et Michael Essien. Chelsea est aussi devenu mon équipe. Et quand je me couchais, je rêvais d’être l’une de ces grandes stars qui jouaient en Europe, marquaient des buts et célébraient avec des milliers de fans», a déclaré l’ancien des Whitecaps de Vancouver, dans des propos (2020) recueillis sur le site officiel de The Players Tribune.

Il n’est pas venu à Chelsea, mais il a réalisé le rêve de rejoindre le football du vieux continent. À tout juste 21 ans, Davies est déjà triple champion de Bundesliga, champion de l’UEFA Champions League et vainqueur du sextete.

Il a le talent et le potentiel pour construire une carrière aussi spéciale que celle des légendes qui l’ont tant inspiré au sein de l’entité de Stamford Bridge.

Alphonso Davies a marqué 10 buts en 30 matchs avec l’équipe nationale canadienne. Il dirige un projet qui a de bonnes chances d’atteindre la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Il a été élu meilleur arrière gauche de la planète lors du FIFA/FIFPro World 11 en 2020. Ses propres collègues l’identifient déjà comme l’un des meilleurs joueurs de l’élite.