Ils ont rompu le silence : l’état malheureux de Georgina Rodriguez après sa perte

La rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone est un phénomène capable de faire émerger la pire version des footballeurs professionnels, qui oublient toutes sortes de valeurs et de codes à chaque fois qu’ils sautent sur le terrain pour jouer un classique. L’exemple parfait de cette situation était les duels personnels entre Sergio Ramos et Lionel Messi.

Malgré le fait que Lionel et Sergio se sont toujours distingués par leur professionnalisme et leur discipline, il y a eu plusieurs occasions où ils ont perdu le contrôle de leurs émotions et, entre insultes, bousculades et entrées malveillantes, ont forgé une rivalité qui a apparemment atteint un niveau personnel.

Ironie du sort, les conflits entre Lionel Messi et Sergio Ramos appartiennent déjà au passé, car pendant quelques mois, les deux ont fait la paix après avoir coïncidé dans l’équipe du PSG, une équipe dans laquelle ils sont arrivés avec l’affiche de la star pour concourir pour tous les buts cette saison.

Lors des célébrations du championnat du club parisien en Ligue 1, il y a eu un moment inédit dans l’histoire, alors que les enfants de l’Argentin et de l’Espagnol ont sauté sur le terrain pour faire la fête en meilleurs amis, le tout sous l’œil attentif du gardien Keylor Navas, qui était le coéquipier de Ramos et le rival de Messi pendant son séjour au Real Madrid.

Quel est l’avenir de Lionel Messi et Sergio Ramos ?

En fait, c’est devenu viral sur les réseaux sociaux dans lequel Mateo Messi et Sergio Ramos Jr. parlent à côté du but pendant que leurs frères jouent un petit match contre le gardien Keylor Navas et ses enfants.

Lionel Messi et Sergio Ramos ont connu une saison relativement irrégulière avec le PSG et, alors que l’Argentin continue d’être une pièce fondamentale pour le projet, plusieurs médias français assurent que le départ de l’Espagnol est imminent, puisque son niveau n’est plus le même qu’avant.