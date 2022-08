Il lâche la vérité : «Cristiano Ronaldo n’est plus le même qu’avant, il…»

Willow Smith a décidé après plusieurs mois de parler de la situation où son père, l’acteur Will Smith, a giflé le comédien Chris Rock lors des derniers Oscars 2022. Willow a noté que faire des erreurs fait partie de la nature humaine.

Défendant l’altercation de son père lors de la remise des prix après qu’il ait giflé l’animateur Chris Rock, Willow parle avec tendresse de sa douce personnalité.

«Je vois toute ma famille comme humaine, et je les aime et les accepte pour toute leur humanité», a-t-elle déclaré à Billboard.

«En raison de la position dans laquelle nous nous trouvons, parfois notre humanité n’est pas acceptée, et on attend de nous que nous agissions d’une manière qui n’est pas propice à une vie humaine saine et à l’honnêteté»

Will Smith may have released an apology video over slapping Chris Rock at the Oscars in March, but any chances of telling the comedian he’s sorry in person seem very unlikely at this point.

