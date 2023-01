«Il est en Arabie Saoudite et veut gagner la Ligue des Champions ?»

Cristiano Ronaldo se concentre déjà sur l’agrandissement d’Al Nassr en Arabie Saoudite. Le Portugais est le footballeur emblématique du club et il ne fait donc aucun doute qu’il aura une influence directe sur ce que seront les recrues de l’équipe.

dans une déclaration, le football l’a aussi confirmé. «Pas seulement dans le football. Pour moi c’est un bon défi, je sais ce que je veux. Et évidemment je sais ce que je ne veux pas. Je suis un joueur unique. J’ai battu tous les records, je le ferais ici aussi. Parce que je suis un joueur unique, pour moi c’est normal. Je sais que cette ligue est compétitive», a assuré Cristiano dans sa présentation.

Cependant, cette ambition et ce désir doivent être renforcés avec des footballeurs de poids et c’est pourquoi il a demandé la signature de son meilleur ami, Pepe. L’ancien défenseur du Real Madrid est la première demande de Cristiano Ronaldo au conseil d’administration arabe. Pepe est actuellement sous contrat à Porto jusqu’en juin 2023 et fait toujours partie de l’équipe nationale du Portugal.

On pense qu’Al Nassr lui fera une offre puissante d’un point de vue économique pour qu’il quitte Porto, mais l’équipe portugaise n’a pas aimé l’attitude et ces rumeurs. Sergio Conceicao, l’entraîneur de Porto, s’est montré très dur avec Ronaldo en conférence de presse.

«Le départ de Pepe ? Ils n’en parlent même pas dans les vestiaires. Tout le monde sait ce que Pepe représente pour le club, le lien qu’il a avec les supporters, avec le club, avec la ville elle-même est trop grand. même parler, vous n’y pensez même pas», a lancé l’entraîneur.

Pour conclure, il a pointé Cristiano Ronaldo : «Cristiano l’a demandé ? Al Nassr veut faire une équipe pour gagner la Ligue des champions, mais ce n’est pas possible, ils sont sur un autre continent…». Le nom principal qu’Al Nassr a pour la défense est Sergio Ramos, mais il ne sera pas facile de le faire sortir du club parisien.