Il dévoile ouvertement sa sexualité : «Je suis footballeur et je suis gay»

La duchesse de Sussex a parlé dans son dernier programme des attentes élevées découlant de sa situation

Meghan Markle s’est récemment ouverte et a expliqué à quel point il lui était difficile d’être une mère et une figure publique de référence pour des millions de personnes, à tel point que la duchesse de Sussex lui a consacré le dernier chapitre de son podcast, «Archétypes», réfléchir sur le complexe de culpabilité qu’il souffre des dilemmes que lui donnent les deux facettes de sa vie.

L’ancienne actrice a parlé à Sophie Trudeau, épouse du Premier ministre canadien Justin Trudeau, de la pression à laquelle elles sont toutes les deux confrontées en tant que mères dont les mouvements sont scrutés de près par la presse et des millions de personnes.

Pour Meghan Markle et Sophie Trudeau, ce sont ces attentes élevées, souvent auto-imposées, qui marquent le pire côté de leur quotidien.

«Elle sait très bien ce que signifie être une mère et une partenaire. Et plus particulièrement une mère et une partenaire aux yeux du public. Et elle sait aussi très bien à quel point la culpabilité dérivée d’attentes élevées peut être dévastatrice. Cette culpabilité que nous, les mères sentir et les femmes et que, en général, on s’impose», a-t-elle assuré avant de présenter son interlocuteur.

Meghan Markle a également jeté un œil sur ses «matinées chaotiques» en compagnie de son mari, le prince Harry, et des deux enfants du couple, le petit Archie et Lilibet Diana.

«Pour moi, c’est avoir les deux moniteurs allumés , être toujours debout avec Lily, descendre… Et une demi-heure plus tard, c’est Archie. Être mère, c’est beaucoup de travail. Je ne sais pas comment ceux qui n’ont pas un partenaire le faire», s’est-elle interrogée auprès de la duchesse.