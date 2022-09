Il avoue la vérité : «Peut-être que Neymar devrait devenir le remplaçant du Brésil…»

L’équipe brésilienne gagne de nouveaux protagonistes année après année et il y a ceux qui croient que le génie de Neymar ne suffit plus… pour un titulaire.

Neto, ancien joueur brésilien, estime que l’attaquant du Paris Saint-Germain est déjà derrière tant d’autres attaquants et que sa place dans le onze brésilien ne devrait pas être aussi certaine.

«Neymar est l’un des grands joueurs de football, mais aujourd’hui, de mon point de vue, à cause de ce que Vinicius Jr, Rodrygo, Richarlison, Pedro et Raphinha ont joué, peut-être que Neymar devrait devenir un remplaçant de l’équipe brésilienne», a lancé le ancien joueur en direct sur la chaîne de télévision Rede Bandeirantes.

Neymar 11 buts et 8 passes décisives en 11 matchs au PSG. Lors des deux derniers matchs joués par l’équipe nationale, contre le Ghana et la Tunisie, l’attaquant de 30 ans a inscrit un but et deux passes décisives.