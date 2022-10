Il avoue la vérité : «Je le jure. Il faut arrêter de parler de Cristiano Ronaldo tous les…»

Ten Hag a de nouveau laissé Cristiano Ronaldo sur le banc, contre Tottenham, et l’international portugais n’a pas ajouté une seule minute contre les Spurs.

«La seule explication que je peux trouver, c’est qu’il pourrait être épargné pour le duel avec Chelsea ce week-end. Ronaldo n’a pas joué et je pense qu’il en sera complètement agacé, naturellement. Je n’attends rien de différent de lui», a commencé par dire Rio Ferdinand au programme Vibe With Five.

«Ten Hag doit réfléchir très sérieusement à ce qu’il veut faire lors du prochain marché d’hiver. Si vous ne voyez pas Ronaldo comme titulaire, vous devez le laisser partir. Ce n’est juste pour personne – club, Cristiano, Ten Hag ou les joueurs – qui après tous les matchs, leur histoire se résume à pourquoi Ronaldo n’a pas commencé dans le onze», a-t-il ajouté.