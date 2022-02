Ibrahimovic sur son séjour en Espagne : «A Barcelone, je n’étais pas…»

Carlos Rexach a été le protagoniste silencieux de l’arrivée de 10 au club catalan et a eu des déclarations fortes sur les joueurs de l’équipe parisienne.

Pendant près de deux décennies, Lionel Messi a été le héros de l’époque la plus glorieuse de Barcelone, mais derrière sa figure se cache un autre héros silencieux : Carlos Rexach était en charge d’un jeune Flea signant son premier contrat avec le club catalan sur une serviette.

22 ans après l’anecdote qui allait changer à jamais l’histoire du Barça, l’ancien secrétaire aux sports du club s’est exprimé sur le présent de Rosario au PSG et flétrit avec ses coéquipiers.

En plus d’avoir été le secrétaire sportif de Barcelone, Rexach a été entraîneur dans presque toutes les catégories d’entraînement et de l’équipe de première division des Culés.

Fort de sa connaissance approfondie des faits, l’Espagnol de 75 ans a déclaré : «Le PSG est une équipe composée de chéquiers, de joueurs spectaculaires qui, de mon point de vue, jouent chacun pour soi. Barcelone a joué pour Messi, le PSG ressemble à une équipe de mercenaires», a déclaré Rexach.

Contrairement à ce qu’on a vu dans la presse française, Rexach s’est montré très critique envers les joueurs du PSG et a exclu le 10 de l’équipe argentine des projecteurs :

«Il y a des joueurs avec beaucoup de noms : Neymar, Mbappé et d’autres, qui en tant que Ils ne jouent pas ensemble un football beau ou spectaculaire et gagnent parce qu’un jour Neymar apparaît, un autre jour Messi, Mbappé et ils résolvent le scrutin, mais en tant qu’équipe ils ne sont pas définis», a expliqué la légende barcelonaise.

Malgré le fait qu’il soit dans l’élite du football européen depuis plusieurs années, le PSG continue d’être vu de côté par les supporters, puisque sa puissance est liée à la puissance économique de son propriétaire, Nasser Al-Khelaifi.

Rexach dit que cela pèse également sur la performance de Messi, et pour le représenter graphiquement, il a utilisé Boca et River comme exemples de grandeur :

«Dans le monde, il y a des équipes avec une histoire : Barsa, Real Madrid, Bayern, pareil en Argentine avec Boca et River et bien d’autres dans le monde. Au lieu de cela, le PSG est devenu un nouveau riche et n’a pas eu la transcendance des grandes équipes avec l’histoire et cela se remarque également à l’époque de Messi», a- t-il expliqué.

De ses 75 ans de vie, Rexach en a passé 16 en tant que joueur, 19 en tant qu’entraîneur et 11 en tant que manager de Barcelone, il connaît donc Barcelone comme sa poche et a déclaré qu’il n’y aura pas d’autre comme Messi en Blaugrana. histoire:

«Le Barcelone sans Messi a généré un avant et un après. Ce sera unique et irremplaçable pour Barcelone d’avoir un joueur comme Messi . Il a laissé un vide en tant que personne et footballeur impossible à combler. Trouver un phénomène de classe mondiale comme lui sera impossible», a-t-il déclaré.

Dans ce sens, Rexach a également reconnu qu’il sera également très difficile pour Messi d’avoir une autre étape aussi réussie qu’il l’a eu avec Barcelone au cours de la dernière décennie mais, malgré cela, il espère que Rosario reviendra dans le club catalan :

«Messi est obligé de retourner à Barcelone. Il reviendra sûrement, mais ce qu’il veut. J’aimerais qu’il reste et vive à Barcelone. Sa vie de footballeur doit s’arrêter ici», a reconnu l’ancien dirigeant, qui a quitté le Barça peu avant que le départ du 10 ne soit confirmé en août 2021.