Guerre entre Kanye West et Kloe Kardashian : les deux s’affrontent sur les réseaux sociaux (photo)

La relation entre Khloé Kardashian et Kanye West monte en température ces dernières heures. Tous deux ont eu un fort échange de messages sur Instagram. Le rappeur et Kim Kardashian sont en pleine procédure de divorce et également en conflit au sujet de leurs enfants. Pour cette raison, la sœur de Kim est venue à sa défense et n’a rien retenu.

Kanye a lancé la discussion avec une publication controversée sur Instagram. Il a souligné un récit affirmant que Kim avait organisé une fête d’anniversaire secrète pour sa fille, Chicago, près d’un an après avoir demandé le divorce. Le rappeur a été franc avec les Kardashian.

Puis c’est Khloé qui a répondu, de façon plus polie. «Vous êtes le père de mes neveux et j’essaie d’être respectueux, mais s’il vous plaît, arrêtez d’utiliser le nom de Kim pour détourner l’attention. Encore une fois avec le récit de l’anniversaire. Nous connaissons tous la vérité et, à mon avis, nous sommes déjà fatigués. exactement où sont vos enfants et vous vouliez des anniversaires séparés».

Khloé a suivi son commentaire en demandant à Kanye de laisser Kim et sa famille s’occuper des enfants. Mais en plus de calmer le rappeur, cela a provoqué une réponse encore plus violente, où il a accusé Kim d’avoir kidnappé Chicago le jour de son anniversaire.

«Vous mentez et vous êtes des menteurs. Vous avez pratiquement kidnappé Chicago pour lui rappeler que son père n’était pas là avec elle». Khloé n’a plus réagi et c’est sûrement une action qui ne l’aidera pas dans sa procédure de divorce, encore moins dans l’éducation de ses enfants.