Gianluigi Donnarumma brise enfin le silence : «Les deux derniers jours n’ont pas été faciles, mais…»

Thierry Henry a affronté David Beckham et Roberto Carlos. Il était coéquipier de Lionel Messi, Zinedine Zidane et Ronaldinho. Mais quand il s’agit de tirer des coups francs, personne ne l’a plus surpris que Juninho Pernambucano.

En revoyant quelques vidéos des charges historiques de l’ancien milieu de terrain brésilien, on retrouve un formidable témoignage dans lequel le champion du monde français l’identifie directement comme le meilleur tireur de coup franc de tous les temps.

Dans une partie d’un documentaire ( Canal+ ) qui a été réalisé sur Juninho alors qu’il jouait encore pour les New York Red Bulls, Titi a commenté :

«Ce qui est impressionnant avec Juni, ce n’est pas qu’il ne marque que des buts sur coups francs, mais que sur 10 lancers francs qu’il exécute, 8 Ils vont au but. Pour moi, dans l’histoire, je n’ai jamais vu une personne tirer des fautes comme lui. De toute l’histoire, il est le meilleur dans ce domaine. Le meilleur de loin. Lot».

Juninho a marqué 100 buts officiels avec Lyon, qui était le club dans lequel il s’est le plus démarqué de toute sa carrière. Eh bien, 44 de ces 100 touchés qu’il a obtenus étaient des lancers francs. Au total, dans sa carrière, il a célébré 77 fois sa conversion en exécutant un coup franc.