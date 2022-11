Gerard Piqué : le premier baiser que Clara Chía a donné au joueur en public (photos)

Le couple s’est embrassé en public juste un mois après que Shakira a annoncé qu’elle s’était séparée de Piqué

La relation controversée entre l’ancien footballeur Gerard Piqué et sa petite amie Clara Chía Martí continue de faire parler de lui, surtout après que le joueur a conclu un accord avec la chanteuse Shakira, afin qu’elle puisse emmener les enfants qu’ils ont en commun à Miami.

Depuis, le couple ne se cache plus et ils ont été surpris ensemble dans différents lieux et événements. Pourtant, une nouvelle photographie inédite du premier baiser public entre les deux tourtereaux fait fureur sur les réseaux sociaux.

Et c’est que bien que cela n’ait pas été confirmé, il y a une rumeur selon laquelle la relation entre Clara Chía et Gerard Piqué a commencé puisque l’ancien footballeur était toujours avec Shakira.

Depuis que la chanteuse et son ancien partenaire ont publié un communiqué annonçant leur séparation, Piqué s’affiche de plus en plus en public avec sa nouvelle petite amie, qui travaille avec lui dans sa société d’organisation d’événements, Kosmos.

Récemment, ils ont été surpris dans un restaurant à Paris où le couple s’est échappé en essayant de se débarrasser du siège de la presse pendant quelques jours ; cependant, cela n’a pas été possible.

Auparavant, la jeune femme avait également été vue accompagnant Piqué lors de son dernier match au Camp Nou, lors de ses adieux au FC Barcelone et au football.

Mais, jusqu’à présent, les images qui avaient suscité le plus de curiosité et de polémique étaient celles que les paparazzi avaient prises du couple à la sortie d’un restaurant des Pyrénées, sur lesquelles Clara Chía avait l’air bouleversée.

À cette époque, il y avait des spéculations quant à savoir si le couple avait eu sa première dispute, mais plus tard, il a été précisé que le mauvais visage de la jeune femme était dû à des maux d’estomac.

Le premier baiser public entre Clara Chía et Gerard Piqué

Sur l’image qui circule sur les réseaux sociaux, on peut voir Gerard Piqué caresser les cheveux de sa chérie, alors que tous deux s’embrassent tendrement.

Ce moment romantique se serait produit lors du Cerdanya Summerfest, un concert auquel ils ont assisté ensemble, alors que l’identité de Clara Chía n’était pas encore connue.

ASÍ POR SIEMPRE … el resto no importa 😍💑💖🔥💞🦋 Clara Chia Marti & Gerard Piqué pic.twitter.com/RRPrPnd4k4 — Clara Chia & Gerard Piqué♥ (@ClaraYGerard) November 21, 2022

Ce concert a eu lieu le 19 août 2019, un mois seulement après que la Colombienne et le père de ses enfants, Milan et Sasha, avaient informé leurs followers de la fin de leurs 12 ans de cour.

La proximité des dates est ce qui a suscité le doute parmi les followers du chanteur sur la probable infidélité de Piqué, puisque beaucoup d’entre eux considèrent qu’il est très probable que l’ancien joueur de Barcelone ait eu une liaison avec Clara Chía, alors qu’il poursuivait la relation avec Shakira. Pensez-vous la même chose?