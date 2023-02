Gerard Piqué l’aurait regretté et aurait voulu renouer avec Shakira alors qu’il était avec sa nouvelle petite amie

Apparemment, l’ancien footballeur de Barcelone a tenté de faire pardonner son ex des mois avant d’annoncer leur rupture officielle au monde.

Une semaine après la création de la chanson de Shakira et Bizarrap pleine d’allusions fortes à Gerard Piqué et sa petite amie Clara Chía, peu à peu le sens derrière chacune des phrases que le chanteur a lancées s’est révélé.

Et c’est qu’au cours des dernières heures, le journaliste Jordi Martin exclusivement pour l’émission «El Gordo y la Flaca» a révélé que l’ancien footballeur de Barcelone alors qu’il était déjà le petit ami officiel de Clara avait en fait tenté de revenir au Colombien, comme elle l’expose dans sa chanson disant: «Je ne reviendrai pas avec toi, même si tu pleures ou me supplies.»

Selon son récit, c’est en avril de l’année dernière que Piqué et Shakira ont mis fin à leur relation. Cependant, un mois plus tard, il a regretté ce qui s’était passé, est rentré chez lui, a demandé pardon et bien qu’ils aient essayé une fois de plus, cela n’a pas fonctionné , car en juin, ils ont annoncé leur séparation au monde.

La relation entre Piqué et Clara Chía en crise ?

Selon Jordi Martin, les allusions de Shakira ont causé un tel impact que la relation de Clara et Piqué a fait face à sa première crise. Et c’est que dans les dernières heures, il est apparu que la jeune femme avait quitté l’appartement de son petit ami à Barcelone pour se réfugier chez ses parents, afin d’éviter le harcèlement de la presse.

Jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé que l’ancien joueur ait pris du temps avec sa petite amie, on sait que pour le moment il s’est rendu seul à Paris pour rencontrer quelques amis.

Pendant ce temps, Shakira continue de récolter le succès de sa chanson, qui compte plus de 158 millions de vues sur YouTube uniquement. On s’attend à ce que ce soit au milieu de cette année que la chanteuse déménage enfin à Miami, puisque la santé de son père, William Mebarak, est plus stable.