Gerard Piqué a cessé de payer les dépenses de la maison où vivent ses enfants : «Il est…»

Après avoir lancé une nouvelle idylle , Piqué a cessé de payer les dépenses de la maison où vivent ses enfants et ils disent «il est misérable». Depuis, Shakira doit s’occuper elle-même de la consommation de la maison familiale.

Depuis que Shakira et Piqué ont annoncé leur séparation en juin dernier sans donner plus de détails sur leur décision, le footballeur n’a cessé de donner de quoi parler.

De ses prétendues infidélités à sa nouvelle compagne, avec qui il a récemment rendu publique sa relation sur les réseaux sociaux.

Piqué n’a pas payé les dépenses de la maison dans laquelle vivent ses enfants depuis des semaines

Il semblerait que Piqué, en se séparant de Shakira, ait décidé qu’il ne mettrait plus un seul euro de plus dans la maison familiale, peu importe le fait que Sasha et Milan y habitent. Pendant ce temps, le joueur du FC Barcelone a été vu se promenant dans un endroit luxueux en Espagne.

Le paparazzi chargé de suivre chaque étape de Pique depuis le début de sa relation avec Shakira est celui qui a révélé la nouvelle. «Regardez si c’est ridicule et c’est misérable. Il a refusé de continuer à payer les dépenses de la maison familiale. Quand je dis les dépenses, ce sont les dépenses d’électricité et d’eau et de service», a avoué Jordi Martin.

Il a également ajouté lors de l’émission «Le monde veille sur nous» que : «Il a refusé de payer les dépenses du foyer où vivent les enfants, le jardinage, la cuisine, l’électricité et l’eau. Cette nouvelle m’a été donnée par des personnes proches de Shakira.